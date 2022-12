Cel mai jenant spectacol, la Târgul de Crăciun Calafat. Cum se apără primarul Un spectacolul cu public invizibil a avut loc, duminica, la Calafat. Nu este vorba despre o exagerare, ci despre o realitate care s-a intamplat chiar in cadrul Targului de Craciun. Primarul se apara si spune ca oamenii ar trebui sa aprecieze mai mult faptul ca s-a organizat pentru prima data in istoria orasului un Targ de Craciun, care pe deasupra nu costa nimic, in afara de pretul facturii de energie electrica. Acesta mai spune ca si ploaia le-a pus bete in roate. Una peste alta, insa, edilul se bucura chiar si de reclama negativa. Cand crezi ca le-ai vazut pe toate, apare dintr-odata un spectacol… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

