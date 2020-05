Cel mai invocat medic din lume conduce o mașină românească! Profesorul a fost aplaudat pe stradă Profesorul Didier Raoult conduce un autoturism de teren Dacia Duster , fabricat la Mioveni, care funcționeaza foarte bine, și de care este foarte mulțumit. Un film realizat in cursul zilei de joi, 30 aprilie 2020, in Marsilia, il arata pe profesorul Raoult, prins intr-un mic ambuteiaj rutier, moment in care este observat de mai mulți taximetriști și francezi de rand, care au filmat momentul și care au inceput sa aplaude. Profesorul a coborat geamul mașinii sale și le-a mulțumit celor care il aplaudau. Scena a fost prezentata de ziarul La Provence. Didier Raoult a șocat toata lumea medicala cu… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

