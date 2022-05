Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Nalati Fay din Tara Hategului a fost redat statului roman. Monumentul are o istorie de peste doua secole. Dupa doua decenii in care Castelul Nalati Fay, de la marginea orasului Hateg, a ramas abandonat, iar timpul si oamenii l-au distrus in mare parte, soarta monumentului istoric a fost decisa…

- Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a susținut, la Bruxelles, o conferința de presa comuna cu președintele American Joe Biden. Cei doi au anunțat un Acord istoric intre SUA și UE pentru livrarea de gaze naturale lichefiate in Europa.

- ANPC a facut ravagii la mai multe supermarketuri mari din țara! Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a gasit numeroase nereguli in urma controalelor și a dat amenzi usturatoare. Vizate au fost magazinele Lidl, Kaufland și Mega Image. Marii retaileri s-au trezit la ușa cu inspectorii…

- Județul Hunedoara se remarca prin pastrarea a numeroase cetați și fortarețe construite aici de cnezi și alți nobili locali, pastrate intr-o stare mai mult sau mai puțin buna, dar cu șanse de a fi restaurate pentru a fi incluse intr-un circuit turistic. Multe dintre acestea se afla in Țara Hațegului,…

- Starul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a devenit primul jucator din istoria ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) care a ajuns la 30.000 de puncte, 10.000 de recuperari si 10.000 de pase decisive in cariera sa, cu ocazia meciului pierdut de echipa sa duminica in deplasare,…

- Muzeele din Lvov, care adaposteau și ofereau ucrainenilor posibilitatea de a se intalni cu un valoros tezaur de cultura, sunt acum aproape pustii, cu pereții goi, pentru ca toate lucrarile sunt mutate și puse la adapost de atacurile rusești, relateaza Euronews. La Muzeul Național ”Andrey Sheptytsky”…

- Kasparov crede ca exista o șansa fara precedent in istoria recenta de inlaturare a lui Putin de la conducerea Rusiei. Fostul mare campion spune ca trebuie facut posibilul de a intrerupe fluxul de bani care susține mașina de propaganda a Rusiei și salariile forțelor de ordine care il protejeaza pe președintele…

- Florentin Carpanu s-a nascut la 29 ianuarie 1934 in orasul Caransebes. A invatat la scoala primara din orasul natal si tot acolo a absolvit Scoala Medie Tehnica de Industrializarea Lemnului. A urmat Institutul de Zootehnie si Medicina Veterinara Arad, obtinand diploma de inginer zootehnist. In anul…