Stiri pe aceeasi tema

- CCIAT vine in sprijinul agenților economici cu o Sesiune de instruire in domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal. Sesiunea de instruire descrie in cateva puncte importanța adoptarii Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale și felul in care acesta va revoluționa…

- Cea de-a șaptea ediție a Salonului de Carte Bookfest și-a deschis porțile la Timișoara, astazi, iar expozanții au venit cu oferte pentru toate buzunarele. Salonul de Carte Bookfest are loc in perioada 19 – 22 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. In total, peste 100 de edituri sunt…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua serie a cursului de contabil cu aplicații practice in Programul SAGA. Cursul se desfașoara in perioada 2 aprilie – 2 mai, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, iar taxa de participare este de 1.000 de lei. “Cursul are caracter…

- UVT Agroland nu va disputa in Timișoara primul joc din play-off. Formația feminina de volei din elita a hotarat sa dispute importantul meci cu Știința Bacau la Lugoj, in cuplaj cu partida localnicei CSM cu CSM Targoviște. Decizia a venit ca urmare a faptul ca atat Sala ”Constantin Jude” cat și UVT Oituz…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Amenintare de suicid in aceasta dimineata, la Timisoara. Dupa o cearta cu sotul sau, o femeie a fost aproape de a se arunca in gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe Calea Sagului. Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de barbat. Primii care au ajuns la fata locului au fost […] Articolul O femeie…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…