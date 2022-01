Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, pe numele barbatului a fost emis mandat de arestare de catre Curtea de Apel Pitesti, pentru mai multe fapte ce ar fi fost comise in urma cu mai bine de sapte ani.Faptele ar fi fost comise pe teritoriul Cehiei si Poloniei, in perioada 16 decembrie 2013-15 februarie 2014, cel in…

- Ministrii propusi in Cabinetul Ciuca sunt audiati in comisiile parlamentare de specialitate miercuri, de la ora 10.00, fiecare dintre ei avand alocate 45 de minute in comisii. Audierile urmeaza sa se incheie dupa ora 17.00. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marti la Parlament programul de guvernare…

- Social 682 de teleormaneni, suspendați de la plata venitului minim garantat, in luna septembrie noiembrie 1, 2021 10:35 Datele centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) releva faptul ca, in luna septembrie 2021, numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim…

- Daca Maramureșul incepea anul 2021 cu 4327 de beneficiari de Venit Minim Garantat (ajutor social), iata ca acum, pe final de 2021, numarul acestora a scazut vizibil, fiind acum la 3632. Ovidiu Morar, directorul Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Maramureș, spune ca la nivel de județ…

- Cei mai multi beneficiari de ajutor social sunt in judetele Dolj (9.923), Bacau (8.752) si Buzau (7.757), iar cei mai putini in Bucuresti (239) si in judetele Ilfov (902) si Timis (1.280). Imbucurator este, totuși, faptul, ca numarul lor a inceput sa scada. In septembrie, numarul asistaților a fost…

- Teoretic, elevii au acces gratuit la servicii medicale stomatologice in cadrul școlii. Asta se intampla, insa, doar in școlile unde sunt inființate aceste cabinete. Daca traiești la țara și mergi la școala din comuna, n-ai nici o șansa sa te vada stomatologul, fiindca școlile din mediul rural nu au…

- ​AC Milan a urcat pe primul loc în Serie A dupa ce a câștigat meciul jucat împotriva celor de la Verona, scor 3-2, în etapa a opta. Portarul român Ciprian Tatarușanu a fost titular la trupa lui Stefano Pioli.Meciul nu a început deloc bine pentru Tatarușanu:…

- Daca v-ați intrebat vreodata care este cea mai spectaculoasa cladire din București și nu ați primit raspuns sau nu ați reușit sa o vedeți, avem noi raspunsul: Casa Macca este una dintre cele mai spectaculoase vile din Capitala și urmeaza a fi restaurata. Casa Macca este localizata la intersecția Caii…