Stiri pe aceeasi tema

- Un "numar important" de cazuri de esec ale vaccinului anti-COVID-19 Janssen, care este inoculat intr-o singura doza, au fost semnalate in Franta, a indicat luni Agentia franceza a Medicamentului (ANSM), transmite AFP. "A fost raportat un numar important de cazuri de esec ale vaccinului Janssen, in special…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) evalueaza datele referitoare la rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech, care ar trebui sa fie administrat la 6 luni dupa a doua doza de vaccin la persoane cu varste de cel putin 16 ani, transmite Reuters. Producatorii de medicamente au…

- Cadrele medicale din prima linie in lupta cu noul coronavirus din instituțiile medicale din Capitala au fost supuse timp de citeva zile unui test. Despre asta anunța primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, in urma zvonurilor precum ca medicii ar elibera certificate de vaccinare…

- Cercetatorii și specialiștii din industria alimentara se pregatesc de cel mai important eveniment din domeniul cercetarii alimentare, INOVALIMENT 2021. Fiind un targ dedicat exclusiv cercetarii alimentare, Senatul Științific a decis prelungirea perioadei de inscrieri, pana pe 30 octombrie, pentru a…

- Poți fi vaccinat impotriva Covid-19 fara a fi ințepat? Companiile lucreaza in prezent la soluții alternative, potrivit care explica faptul ca o noua soluție este in prezent studiata in Suedia: administrarea vaccinului cu ajutorul unui inhalator de dimensiunile unei cutii de chibrituri. Iconovo…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a facut vineri precizari in ceea ce privește vaccinarea in situații speciale. Este vorba de cazurile in care o persoana face infecția intre cele doua doze sau apar reacții anafilactice. ”In cazul in care o…

- Mii de persoane care au dorit sa se imunizeze împotriva coronavirusului ar fi fost injectate cu o solutie salina, si nu cu un vaccin anti-COVID-19, în districtul Friesland din nordul Germaniei, scrie DPA.Peste 2.000 de persoane au solicitat sa fie inoculate din nou dupa ce au aparut…

- Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea a atribuit un contract in urma unei licitatii publice. Societatea castigatoare este NEOMED S.R.L.Valoarea contractului este de 62510.4 lei.Contractul a fost atribuit la data de 15 iunie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 7 iulie…