Cel mai important eveniment social din 2022: Recensământul Populației și Locuințelor. Când și cum se va desfășura Institutul Național de Statistica a gazduit, miercuri, prima ședința a Consiliului de Comunicare și Transparența, organ consultativ pentru organizarea Recensamantului Populației și Locuințelor. Astfel, sub președinția academicianului Ioan-Aurel Pop, Consiliul iși propune o promovare a celui mai important eveniment social din 2022, Recensamantul Populației și Locuințelor. Pentru prima data in istoria recensamintelor, Institutul Național de Statistica a decis ca Recensamantul Populației și Locuințelor sa aiba loc doar digital, fara celebrele formulare pe hartii. O prima etapa, cea a autorecenzarii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Statistica a gazduit, miercuri, prima ședința a Consiliului de Comunicare și Transparența, organ consultativ pentru organizarea Recensamantului Populației și Locuințelor. Sub președinția academicianului Ioan-Aurel Pop, Consiliul iși propune o promovare a celui mai important…

- Angajatii Institutului National de Statistica (INS) picheteaza miercuri sediul Partidului Social Democrat, cu scopul sensibilizarii decidentilor politici asupra problemelor cu care se confrunta statisticienii, pentru stoparea discriminarilor salariale pentru familia ocupationala Administratie si pentru…

- Salariatii Institutului National de Statistica (INS) vor picheta, miercuri, 19 ianuarie, in intervalul orar 10.00 – 12.00, sediul PSD. Actiunea are ca scop sensibilizarea decidentilor politici ai tarii asupra problemelor cu care se confrunta statisticienii si pentru stoparea discriminarilor salariale…

- Recensamantul Populației si Locuințelor va incepe in prima jumatate a anului 2022, motiv pentru care Direcția Județeana de Statistica vine in sprijinul cetațenilor cu cat mai multe informații relevante. Astfel, Recensamantul Populației si Locuințelor se realizeaza o data la zece ani, fiind o cercetare…

- Salariatii Institutului National de Statistica (INS) organizeaza, joi, un miting de protest la sediul institutiei intre orele 10.00 si 12.00, in semn de protest fața de inghețarea salariilor la nivelul anului 2020. Actiunea este organizata de Sindicatul din INS si are ca obiect nemultumirea statisticienilor…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Importurile de gaze naturale utilizabile s-au majorat, in primele opt luni din 2021 cu 56%, pana la 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru intreg anul, estimarile se ridica la 2,32 milioane tep, in creștere cu 38%…