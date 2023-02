Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus de mercenari Wagner intentioneaza sa trimita , recent capturat, a relatat sambata un site web apropiat de fondatorul companiei militare private, oligarhul Evgheni Prigojin, relateaza Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele clubului de fotbal Sahtior Donetk, Rinat Ahmetov, a anuntat ca va dona suma de 25 de milioane de dolari soldatilor ucraineni care lupta impotriva invadatorilor rusi, informeaza site-ul oficial al clubului ucrainean, potrivit Agerpres.Ahmetov a confirmat, intr-un comunicat difuzat luni,…

- „O drona ucraineana le duce o cana cu zahar soldaților in tranșee”, scrie portalul Nexta pe Twitter, alaturi de un un video in care se vede cum drona „lanseaza” un recipient alb cu capac verde, in care se afla zahar pentru cafea, exact deasupra unui tranșeu in care se adapostesc soldații ucraineni.…

- Condițiile de pe frontul din Ucraina sunt printre cele mai greu de indurat, mai ales iarna, cand soldații se lupta nu doar cu inamicul, ci și cu gerul napraznic. Fiecare ingredient care contribuie la confortul soldaților, oricat de puțin, are o valoare pentru care merita orice efort. Așadar, livrarea…

- Intr-o declarație surprinzatoare, Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, ale carui trupe se lupta sa cucereasca orașul Soledar, le ia apararea soldaților ucraineni, despre care spune ca lupta „cu curaj” pentru a-și apara teritoriul. El infirma astfel speculațiile care circula in…

- Membrii unei misiuni umanitare exhumeaza cadavrele soldaților ucraineni și ruși ingropate sau pararsite pe campul de lupta. Echipa, numita Laleaua Neagra, recupereaza trupurile soldaților morți in razboiul din Ucraina, potrivit Sky News. Ulterior, membrii echipei schimba trupurile soldaților ruși…

- Soldații ucraineni au daruit hainele lor militare calduroase locuitorilor din regiunea Herson, pentru a face fața iernii și temperaturilor scazute, in timp ce rușii incearca sa distruga infrastructura electrica și termica a Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Imagini cu soldați ucraineni stand in tranșeele pline de apa și noroi din Bahmut au fost distribuite pe rețelele de socializare. Acestea sunt foarte asemanatoare cu imaginile din Primul Razboi Mondial.