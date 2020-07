Stiri pe aceeasi tema

- Numarul incendiilor din Padurea Amazoniana de pe teritoriul Braziliei a crescut cu 19,5% in iunie in comparatie cu aceeasi luna a anului trecut, fiind recenzate 2.248 de focare, cel mai grav bilant din ultimii 13 ani, potrivit datelor oficiale publicate miercuri, informeaza AFP.Luna iunie…

- In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 665 de noi cazuri confirmate si 161 de decese, potrivit Serviciului italian de Protectie Civila, citat de cotidianul La Stampa si de agentia Adnkronos. Numarul total al persoanelor vindecate a ajuns la 132.282. In prezent, in Italia sunt 62.752 de persoane…

- Statele Unite au inregistrat miercuri un nou record de aproape 2.600 de noi decese in 24 de ore ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus, cel mai ridicat bilant inregistrat de o tara, conform datelor anuntate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP, potrivit...

- Statele Unite au inregistrat miercuri un nou record nedorit, de aproape 2.600 de noi decese in 24 de ore, ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus. Este cel mai ridicat bilant inregistrat de o tara intr-o zi, conform datelor anuntate de Universitatea Johns Hopkins, relateaza Agerpres. Astfel, pe…

- Ziarul Unirea Statele Unite, RECORD de decese provocate de coronavirus: Aproape 2000 de oameni intr-o singura zi. Cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global de la inceputul pandemiei Statele Unite a stabilit un nou RECORD de decese provocate de coronavirus, cu aproape 2000 de oameni morți…

- Numarul persoanelor care au decedat in ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA in urma infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 1939 de persoane, potrivit datelor furnizate marti seara de Universitatea Johns Hopkins, transmite miercuri AFP. Este cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global…

- Statul New York, epicentrul epidemiei de COVID-19 din Statele Unite, a inregistrat 630 de decese provocate de noul coronavirus in 24 de ore, cel mai grav bilant zilnic de la izbucnirea epidemiei, aducand numarul total al victimelor din acest stat la 3.

- Marea Britanie a inregistrat in ultimele 24 de ore 708 morti. Este o zi neagra, un nou record atins.Marea Britanie a trecut de pragul de 700 de morti pe zi, pentru prima oara, si urmeaza trendul care s-a inregistrat si in Spania si in Italia.3 aprilie - 684 morti2 aprilie - 5691 aprilie - 563 31 mai…