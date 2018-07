Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 iunie 1980, intr-o calduroasa zi de sarbatoare, pe un drum din judetul Botosani, la granita cu Suceava, avea sa aiba loc unul dintre cele mai cumplite accidente rutiere petrecute vreodata in Romania. Un autobuz plin cu calatori, care venea de la Suceava si se indrepta spre Botosani, a parasit…

- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani. Potrivit […]

- Un autobuz in care se aflau 33 de pasageri s-a rasturnat, luni dimineata, la iasirea de pe Autostrada A1, catre zona industriala a orasului Sibiu, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta arata ca 32 de persoane vor fi transportate la spital. Seful Departamentului…

- Gest eroic fEcut de Florin Rotaru, pilotul cEzut la datorie, sambEtE, in timpul demonstratiilor de Zua Portilor Deschise de la Baza 86 Fetexti. }n timpul manifestatiilor, pilotul a observat cE incepe sE piardE din altitudine. }n acel moment el ar fi putut sE se catapulteze xi sE-xi salveze viata, insE…

- Un barbat de 47 de ani, pasager intr-un autoturism, a decedat in urma unui accident rutier provocat de un sofer care era sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore. Accidentul s-a produs miercuri, 04 iulie, in jurul orei 00.24. Politistii Sectiei 5 Ocna Sugatag au intervenit…

- De joi seara pana vineri seara, judetul Botosani s-a aflat sub incidența a patru atenționari „Cod Galben” de fenomene meteorologice periculoase imediate și patru avertizari/atenționari hidrologice de „Cod Portocaliu” și „Cod Galben” de inundații pe raurile Jijia, Prut și afluenți ai acestora.

- Teribil accident de circulatie seara trecuta, in judetul Timis. Cinci persoane au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori. Accidentul s-a petrecut intre localitatile Uivar si Pustinis. Se pare ca soferul avea viteza, a iesit in afara partii carosabile, s-a izbit de o linie…

- Accidentul rutier de sambata (8 mai), din Teleorman, a curmat viața a trei tinere adolescente și a ranit grav o alta. Moartea celor trei fete din Zimnicea a declanșat reacții diverse in mediul online. In noapte de sambata spre duminica, pe un drum aflat pe raza localitații Nasturelul, din județul Teleorman,…