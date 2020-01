Stiri pe aceeasi tema

- E firesc ca in preajma sarbatorilor sa ne bucuram. Dar e la fel de firesc sa ne intrebam cum se rasfrange in jur ceea ce sarbatorim – nașterea lui Isus Cristos și pragului pe care l-a creat in istoria omenirii – și sa reflectam la ce ar putea fi viața fiecaruia. Raspunsul, in peisajul ce ne inconjoara,…

- Un numar de 1,4 milioane operatii de cezariana au fost efectuate in Uniunea Europeana in 2017, potrivit datelor publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In 2017, cele mai frecvente operatii de cezariana s-au inregistrat in Cipru (54,8% din totalul nascutilor…

- In Uniunea Europeana au fost efectuate, in anul 2017, un numar de 4,7 milioane operatii de cataracta, cele mai multe in Portugalia, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit Agerpres.In Portugalia au fost realizate 1.400 de operatii de cataracta la 100.000 de locuitori, tara fiind…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca Romania si Iasiul au fost eliberate de "PSDragnea", insa considera ca razboiul n-a fost castigat, intrucat "ramasitele fostelor structuri bolsevice zac prin diverse cotloane".

- Hotii-cascadori au socat Europa. Pentru prima oara, autoritatile din Franta au investigat jafuri date in mers, pe autostrazi. Suspectii romani au furat cosmetice de lux, dar si electronice in valoare de 3,5 milioane de euro. Metoda „zburatorii” a fost brevetata in Romania, in urma cu ani buni. Hotii…

- *Franta a castigat Cupa Federatiei la tenis feminin la Perth pentru a treia oara, dupa ce a invins Australia la Perth cu 3-2. Franta a mai castigat FedCup in 1997 si 2003 si a mai fost finalista in 2004, 2005 si 2016. Anul acesta, ca sa a ajunga in ultimul act, frantuzoaicele au invins Romania,…

- Ziarul Unirea Cluj Napoca, al doilea oras din Romania care va avea metrou! Primaria a anuntat castigatorul licitatiei care va face studiile Cluj Napoca, al doilea oras din Romania care va avea metrou! Primaria a anuntat castigatorul licitatiei care va face studiile Primaria Cluj-Napoca a anuntat castigatorul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi drept procuror-sef european este o reusita. "Este foarte importanta (desemnarea - n.r.). Este o reusita care este evident si pentru doamna Kovesi semnificativa, dar este si pentru Romania semnificativa. Un procuror din…