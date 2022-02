Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Tribunalului Vrancea au pronunțat prima sentința in dosarul in care un barbat de 50 de ani, din comuna Dumitrești (Vrancea), este acuzat ca și-a omorat in bataie concubina, insarcinata in 3 luni, informeaza Vrancea 24 . Pe langa crima, asupra barbatului sunt și alte capete de acuzare: viol,…

- Tribunalul Vrancea a pronunțat o prima sentința in cazul barbatului de 50 de ani din Dumitrești care, in vara anului trecut, și-a ucis in bataie concubina, insarcinata in 3 luni. Inculpatul a fost acuzat la acea data de omor calificat, viol, lipsire de libertate și rele tratamente aplicate minorului,…

- Dael Fry (24 de ani), fundaș central la Middlesbrough, a avut un șoc vineri seara, in timpul meciului cu Manchester United din Cupa Angliei, in care l-a avut ca adversar direct pe Cristiano Ronaldo (37). Middlesbrough, echipa din Championship, al doilea eșalon englez, a produs o mare surpriza vineri…

- Cadoul perfect pentru persoana draga din viata ta poate fi greu de ales. Cu toate acestea insa, tinand cont de cateva lucruri, poti opta pentru niste cadouri pentru cei dragi ideale. Bratarile sunt un cadou care vor putea fi purtate oricand. Persoanele dragi din viata voastra vor aprecia mult astfel…

- La 25 de ani, foarte mulți dintre ei petrecuți in sala de gimnastica, Larisa Iordache și-a anunțat retragerea din activitatea sportiva. Prin intermediul unui mesaj incarcat de emoție, transmis joi seara pe pagina sa de Facebook, Larisa le-a transmis fanilor ca a luat o decizie importanta in ceea ce…

- Britney Spears s-a logodit cu Sam Asghari și radiaza de fericire. Cei doi s-au mutat impreuna in 2016, iar acum Britney Spears a dezvaluit pe rețelele sociale ca la nunta va purta rochia alba creata de Donatella Versace. Jamie Spears, tatal vedetei, nu mai e raspunzator de ceea ce face fiica sa: barbatul…

- Like Creața de la Chefi la cuțite e din nou insarcinata, iar vestea a venit in urma cu doar cateva zile. Vedeta a ramas insarcinata la doar patru luni de cand a nascut. Abia acum le-a spus fanilor ca și-a pus viața in pericol și ca ar fi putut sa existe complicații.

- Cornelia Rednic a surprins pe toata lumea cu silueta ei dupa ce a slabit 33 de kilograme. Interpreta de muzica populara a dezvaluit cum se menține acum dupa ce a ajuns la kilogramele pe care și le dorea. Pe 29 noiembrie, Cornelia Rednic implinește 46 de ani. In ultimii ani a trecut printr-o transformare…