Cel mai frumos drum din Maramureș arată ca după război Unul dintre cele mai frumoase drumuri din Maramures, in sensul traseului, era ruta de drum judetean de la Cavnic spre Baiut. L-am parcurs recent si nu prea mai e ce lauda de el. De la intersectia din Cavnic drumul e deja plin de gropi si de crapaturi, denivelat. Pe masura ce urci, e tot mai […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

