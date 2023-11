Cel mai frumos cadou de 1 Decembrie! România a câștigat meciul cu Elveția. Tricolorii, pe primul loc în grupă Romania a invins-o pe Elveția pe Arena Naționala cu scorul 1-0. Echipa naționala a incheiat Grupa I pe primul loc și va fi in urna a doua la tragerea la sorți pentru Euro 2024. Golul dat de Denis Alibec, din minutul 50, a fost cel care a facut diferența in confruntarea cu Elveția, de pe Arena Naționala din București. Romania – Elveția, 1-0 Final. Min 90+6: Inca o parada fantastica reușita de Horațiu Moldovan. Min 61: Inca o șansa uriașa pentru oaspeți. Moldovan scoate din nou incredibil. Min 60: Ocazie mare pentru Elveția. Okafor a șutat plasat, dar Moldovan a intervenit excelent. Min 54: Cartonaș… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

