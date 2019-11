Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich a implinit 33 de ani, iar noua varsta o prinde mai implinita ca niciodata. Vedeta si-a intemeiat o familie, este fericita, iar viata sa s-a schimbat radical, dupa ce in urma cu o luna a devenit mamica.

- Cristina Ich cu siguranța este o mamica fericita și implinita. Vedeta a adus pe lume un baiețel perfect sanatos in urma cu cateva saptamani, iar de atunci viața ei și a lui Alex Pițurca a prins o alta culoare.

- Cristina Ich nu se simte tocmai bine dupa nastere, asa ca a decis sa mearga iar la spital. Vedeta a anuntat recent pe Instagram ca nu are vesti bune dupa ce l-a adus pe lume pe Noah Alexandru. "O sa revin, eu nu sunt bine, dar bebelusul este perfect si este exact cum mi-am imaginat! O adevarata…

- Cristina Ich a nascut in mare secret. Vedeta a devenit mama pentru prima data și cu aceasta ocazie a anunțat ca va lua o pauza de pe rețelele de socializare. Cristina Ich, in varsta de 31 de ani, și Alex Pițurca au devenit parinți pentru prima data vineri, 25 octombrie. Cei doi au impreuna un baiețel…

- E clar ca „buna ziua” ca nu mai e rost de niciun dubiu! Mai, Culița, așa cadou sa-ți faca fosta soție...pardon, noua iubita, Carmen de la Salciua? Cei doi artiști nu se mai ascund deloc și chiar daca nu au confirmat impacarea in mod oficial, au lasat multe lucruri la vedere, astfel incat oamenii sa-și…

- Laura Giurcanu traieste o fericire de nedescris de cand in viata ei a aparut un barbat care a schimbat-o complet. A cerut-o si in casatorie, iar de atunci vedeta parca radiaza in fiecare moment. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre cum se simte acum, de cand iubeste si…