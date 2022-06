Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce ridica un colet in care se aflau aproape 8 kilograme de canabis. Pachetul era trimis din Spania și a ajuns la un centru de distribuție din București, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Federația SANITAS din Romania organizeaza miercuri, 15 iunie 2022, un miting de protest la care și-au anunțat participarea peste 10.000 de membri SANITAS din toata țara, angajați in sistemul public Post-ul 150 de membri Sanitas Dambovița participa, pe 15 iunie, la mitingul Federației SANITAS. Care sunt…

- Zarug, fostul concurent de la „Asia Express” și actual concurent la „Te cunosc de undeva”, a criticat artistele din Romania. El și-a spus parerea despre stilul vestimentar abordat de vedetele de la noi. Zarug a intrat in atenția publicului dupa ce a participat in sezonul trecut la „Asia Express” alaturi…

- Revista municipiultargoviste.ro apare in fiecare joi și aduce in atenția cititorilor oameni, povești și locuri din vechea Cetate de Scaun a Targoviștei! Col. (rtg.) Irina Atanasiu, astazi in varsta de Post-ul Portrete municipiultargoviste.ro: Irina Atanasiu, prima femeie ofițer de poliție din Municipiul…

- Un barbat de 28 de ani, pe numele caruia au fost semnalate trei mandate de arestare, emise de autoritațile dinn Romania, Ungaria și Austria a fost depistat miercuri, 4 mai, de polițiști din Florești, județul Cluj. Dimineața in jurul orei 9, polițiștii au fost sesizați ca pe strada Cetați din comuna,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 715 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 283 locuri de munca pentru: ospatar, operator utilaje Post-ul Vrei un loc de munca in alta țara? Uite peste 700 de variante sigure apare prima data in…

- Accident grav in Targoviște, in zona complexului Pavcom. Un barbat in varsta de 55 de ani, care lucra in zona, a cazut de pe pasarela. La fața locului a ajuns Post-ul TARGOVIȘTE: Un barbat a cazut de pe pasarela Pavcom apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Descoperire incredibila in urma cu puțin timp pe albia raului Tisa, de la frontiera Ucrainei cu Romania. Corpul unui barbat a fost gasit plutind, potrivit Inspectoratului Teritorial al Polției de Frontiera Sighetu Marmației.