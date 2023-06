Cel mai fierbinte an de până acum. Recordurile de căldură au fost deja doborâte Emisfera sudica tocmai a trecut nu doar prin cea mai calda luna aprilie inregistrata, ci prin cea mai calda luna din toate timpurile, potrivit US National Oceanic and Atmospheric Information. Recordurile de temperatura au fost deja doborate in multe țari in acest an, iar oamenii de știința climatologi spun ca 2023 ar putea deveni cel mai fierbinte an inregistrat, scrie The European Sting . Vietnam, Polonia, Spania, China, Letonia, Myanmar, Portugalia, Belarus, Țarile de Jos, Thailanda sunt doar cateva dintre țarile in care recordurile de temperatura au fost doborate anul acesta. Potrivit US National… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

