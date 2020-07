Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii aflati la finalul perioadei contractuale cu ASU Politehnica au inceput sa semneze noi intelegeri cu clubul alb-violet. Bogdan Vasile, Ionut Coada si Alexandru Pop vor evolua si in urmatorul sezon pentru formatia sustinuta si financiar de suporteri. De asemenea cei trei pot semna ulterior pentru…

- "Baietii in ghete" s-au reunit astazi la Baza Sportiva nr. 2 a Politehnicii sub comanda antrenorului principal Octavian Benga. Sedintele de pregatire se desfasoara in concordanta cu noile cerinte.. The post Alb-violetii au strans randurile appeared first on Renasterea banateana .

- O treime din lotul pregatit de Adrian Petrea iși incheie azi ințelegerile cu CSM Bacau. Jucatorii vor sa continue la Bacau, insa totul depinde de bugetul pe care il va aloca municipalitatea. De astazi, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau are șase jucatori in minus. Cel puțin pe hartie. Și…

- Toate serviciile medicale, de ingrijiri la domiciliu, medicamentele si materialele sanitare, precum si dispozitivele medicale se acorda si se valideaza, din 1 iulie, cu cardul de sanatate, exceptie facand serviciile acordate in cabinetele medicilor de familie si in ambulatoriul clinic de specialitate,…

- Paris Saint-Germain, dupa trei luni de pauza din cauza pandemiei de coronavirus, a reluat de luni activitatea cu obiectivul principal de a participa la faza finala a Ligii Campionilor la fotbal, relateaza EFE.De luni pana miercuri, jucatorii, antrenorii si membrii staff-ului vor fi supusi…

- Ripensia Timisoara a ajuns la un acord cu lugojeanul Cosmin Petruescu pentru preluarea bancii tehnice din postura de antrenor principal. Fost antrenor la ASU Politehnica, „Conferentiarul” a semnat un contract valabil pe nu mai putin de trei sezoane. Saptamana trecuta Dumitru Mihu nu nega iar Cosmin…

- Anuntul Guvernului Orban despre starea de alerta: Marcel Vela, Raluca Turcan, Virgil Popescu si Ionel Danca au anuntat azi, incepand cu ora 17.00, ce masuri se vor lua in timpul starii de alerta. Somajul tehnic va fi prelungit pana la 1 iunie 2020. Parintii isi vor putea lua zile libere, pentru a ingriji…

- Suporterii alb-violeti au motive sa fie din nou cu ochii pe varianta virtuala a Politehnicii din B. Dupa duelurile inedite cu Rapid si suporterii Borussiei Monchengladbach, un reprezentant al „Baietilor in ghete” da piept lunea viitoare cu cel al unui club urias intalnit in urma cu mai bine de zece…