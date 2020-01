Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au trecut prin clipe de groaza. Cei doi au fost jefuiți in miez de noapte, chiar in timp ce se aflau in casa. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au povestit despre momentele de coșmar prin care au trecut dupa ce au realizat ca au fost pradați de hoți chiar in timp ce ei…

- Doi deținuți de la Penitenciarul Bacau sunt judecați pentru ca au injurat și amenințat judecatorii in timpul unor ședințe. Incidentele s-au petrecut la Judecatoria Bacau, iar cei doi deținuți nu sunt la prima abatere de acest fel, fiind deja... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un detinut condamnat pentru omor si zeci de inselaciuni prin metoda „Accidentul“ s-a ales cu o noua condamnare dupa ce a provocat un scandal de pomina intr-o sala de judecata aducand injurii unui judecator, iar pe un altul amenintandu-l cu moartea.

- Un detinut condamnat pentru omor si zeci de inselaciuni prin metoda „Accidentul“ s-a ales cu o noua condamnare dupa ce a provocat un scandal de pomina intr-o sala de judecata aducand injurii unui judecator, iar pe un altul amenintandu-l cu moartea.

- Tara arde, baba se piaptana! Deputatele blocului ACUM, Gherman Doina și Veronica Roșca, au fost surprinse cum iși faceau selfie in timpul ședinței de Parlament. Imaginile au fost postate de deputatul socialist Grigore Novac pe pagina de Facebook.

- Socialistul Vladimir Odnostalco a criticat dur bugetul solidaritatii, cum a numit premierul bugetul de stat pentru anul 2020. Potrivit lui Odnostalco, jumatate dintre initiativele propuse de guvern au fost inaintate de catre deputatii socialisti si Presedintie.

- Editia de anul acesta a Digital Summit, desfasurata la Dortmund, nu a fost de bun augur pentru ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. O secunda de neatentie a fost suficienta pentru ca demnitarul sa se impiedice si sa cada de pe scena evenimentului, informeaza MEDIAFAX. Martorii oculari spun…

- O amenintare cu bomba a fost primita in timpul sedintei Consiliului Suprem Judiciar (SJC) bulgar, intrunit joi pentru alegerea viitorului procuror-sef, transmite BTA. Sedinta de joi este ultima etapa a procedurii de alegere a succesorului lui Sotir Tatarov, al carui mandat va expira in ianuarie 2020.…