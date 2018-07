Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Rus, fosta „Blondy”, a facut ravagii pe ”plaja milionarilor” din Mamaia. (Promotiile zilei la monitoare) Ex-partenera de scena a Andreei Banica are un corp de zeița, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini de senzație cu superba blonda, pe litoral. …

- La mai puțin de 24 de ore de cand CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate separarea Biancai Dragușanu de tatal fiicei sale au aparut noi amanunte despre fosta relație a celor doi și cum s-a ajuns la desparțire. Informațiile au fost facute publice in cadrul unei emisiuni tv.…

- Dupa desparțirea de Victor Slav, Bianca Dragușanu a primit o declarație neașteptata. Marturisirea-bomba vine din partea unui alt barbat! (Promotiile zilei la monitoare) Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu, informație prezentata in exclusivitate de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.817 locuri de munca, in data de 8 iunie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- S-a stins din viata aviatoarea Ruxanda Agache-Mihes (81 de ani), recunoscuta intre primele femei-instructor de zbor din Romania si intaia femeie incadrata in Aviatia Militara dupa al Doilea Razboi Mondial. (Promotiile zilei la monitoare) I s-a spus “Craiasa Inaltimilor”, atat pentru frumusetea ei fizica…

- A pornit de jos și a ajuns sa fie unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Insa viața lui Vali Vijelie nu a fost deloc ușoara. (Promotiile zilei la monitoare) Tatal lui Vali Vijelie a murit pe 15 august, iar artistul crede ca parintele sau s-a dus la Ceruri intr-o sarbatoare mare, Adormirea…

- Forza Zu a reușit sa adune la Iași 120 de mii de fani, care s-au bucurat de distracție și voie buna. „Mulțumim, Romania! Ai fost fantastica. Asta este țara in care vreau sa traiesc!”, acestea au fost cuvintele care au incheiat cel mai mare concert din Romania. Antonia a fost una dintre cele mai așteptate…