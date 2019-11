Stiri pe aceeasi tema

- Marius Craciun, zis Striparul, a fost retinut de Interpol in Lyon, Franta, si urmeaza sa fie extradat. “Striparul” era locotenentul temutului Ion Clamparu. El a fost condamnat la aproape 40 de ani de inchisoare pentru mai multe infracțiuni, potrivit Romania TV. Marius Craciun, zis Striparul, era dat…

- Un minor de 14 ani din Galati, aflat sub control judiciar pentru talharie, a fost prins in flagrant, duminica, de un jandarm aflat in timpul liber, in timp ce sustragea poseta unei femei, se arata intr-o informare transmisa de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati.

- Fostul lider al executivului catalan Carles Puigdemont s-a prezentat din proprie initiativa in fata justitiei belgiene, dupa ce Spania a emis un nou mandat de arestare international pe numele sau, care a decis sa-l mentina in libertate sub control judiciar, potrivit unor surse concordante, relateaza…

- UPDATE LUNI, 14 octombrie: „Barbatul de 30 de ani, reținut pentru 24 de ore in urma cercetarilor privind furtul in scop de folosința a doua autoturisme, conducere cu permisul anulat și refuz de recoltare de probe biologice a fost prezentat astazi Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, care și-a…

- Un barbat a fost arestat, la sfarsitul saptamanii trecute, acuzat fiind de savarșirea a sapte infractiuni de ultraj. Mandatul de arestare preventiva a fost emis sambata, de magistratii de la Judecatoria Focsani, propunerea de arestare fiind facuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea.…

- Un roman in varsta de 29 de ani, dat in urmarire pentru crima, a fost arestat in Spania. Individul a fost prins la o ferma din centrul peninsulei iberice, unde muncea si locuia de cativa ani. El era...