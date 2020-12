Stiri pe aceeasi tema

- In anul in care sanatatea a fost in centrul preocuparilor, cel mai cautat cuvant pe eMAG a fost “masca”, insa pe langa cautari precise de produse aflate in tendințe, utilizatorii au cautat informații de tot felul, de la teste pentru detectarea prostiei la numarul de telefon al președintelui Iohannis.…

- In anul in care sanatatea a fost in centrul preocuparilor, cel mai cautat cuvant pe eMAG a fost “masca”, insa utilizatorii au cautat si informatii de tot felul, de la teste pentru detectarea prostiei la numarul de telefon al presedintelui Iohannis.

- Un clujean a inventat o poveste, despre o presupusa cumnata din Spania care s-a vaccinat anticovid și care a inceput sa resimta efecte ciudate, ca mai apoi femeia sa dispara complet, fara urma. A lasat cam 12 ore pe profilul sau povestea, in mod public, ca mai apoi sa dezvaluie ca totul a fost o...…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar sef de politie Monica Dajbog, a sustinut duminica, la ora 17,00, la sediul MAI, o declaratie de presa referitoare la activitatile de verificare a modului in care sunt respectate masurile obligatorii pentru limitarea raspandirii virusului…

- Nu surprinde pe nimeni ca termenul „coronavirus" a fost cel mai tastat cuvant pe motorul de internet Google si care a inregistrat cele mai multe cautari in intreaga lume, relateaza Agerpres.

- Topul celor mai populare cautari pe Google in Romania in 2020 este condus de coronavirus și doua platforme de educație la distanța: Google Classroom și Adservio. Restricțiile de circulație au generat interes pentru declarația pe proprie raspundere și formular STS. Romanii au intrebat pe Google in primul…

- Dupa ce ieri Comitetul Municipal de Urgența a decis intrarea Bucureștiului in scenariul roșu, astazi bucureștenii au primit și un mesaj RO-ALERT – „Alerta de urgența extrema”. In mesaj oamenilor li se spune ca nivelul de raspandire al coronavirusului este unui ridicare(n.r. cel mai ridicat din țara),…

- Barbatul a fost prins intamplator de jandarmi, cu produsele la el, intr-un tramvai, dupa ce le-a atras atentia pentru ca nu purta masca de protectie. Aradeanul a fost surprins de camerele de supraveghere video ale unui supermarket, dar angajatii nu stiau ca furase pana cand nu le-au spus jandarmii.…