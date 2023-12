Cel mai călduros Crăciun din istorie. Turiștii de pe litoral au făcut baie în mare Cel mai calduros Craciun. Cei care nu au ajuns la mare s-au bucurat de vremea excepțional de calda in parcuri și la terase. Iar meteorologii se așteapta la o vreme cu mult mai calda decat normal și de Revelion. Cel mai calduros Craciun din istorie. Turiștii de pe litoral au facut baie in mare La malul marii s-au inregistrat luni 18 grade așa ca turiștii și-au petrecut ziua pe plaja unde au impodobit bradul, iar cei mai curajoși au facut chiar și o baie in apa marii. “Anul asta n-am gasit decat la mare bilete, la all inclusive. Inclusiv marea, gratuita pentru toata lumea. Chiar ma simt bine dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

