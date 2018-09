Cel mai bun sezon pentru hotelierii de pe Litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de hoteluri din Romania spun ca anul acesta a fost cel mai bun sezon in turism din punct de vedere al vanzarilor si al numarului de turisti, insa se plang de o criza a fortei de munca si ca nu gasesc angajati pregatiti. Prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul…

- Mai multe hoteluri de pe litoral isi vor reduce activitatea de la 1 septembrie din cauza crizei mari de forta de munca: desi unitatile de cazare sunt pline de turisti, mai bine de jumatate din angajatii acestora a plecat deja acasa in ultima saptamana. Intrucat criza mare de forta de munca…

- Prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, a declarat ca numarul de turisti veniti in vacanta pe litoral se mentine ridicat, in ciuda vremii, datorita voucherelor pentru bugetari, care au cumparat pachete direct de la hotelieri. ”Agentiile…

- Numarul de turisti veniti in vacanta pe litoral se mentine ridicat, in pofida vremii, datorita voucherelor pentru bugetari, care au cumparat pachete direct de la hotelieri a declarat duminica pentru News.ro prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos…

- Turiștii care doresc sa iși petreaca, acum, concediul la mare nu pot folosi vaucherul de vacanța pentru ca hotelierii le cer sa plateasca prețul de recepție, adica mai scump cu 30-40%. Și asta pentru ca tichetele de vacanța ar fi fost emise prea tarziu și nu ar mai fi locuri de cazare.Turiștii susțin…

- Mai mult de 80% dintre romanii care vin in agentiile de turism cu vouchere de vacanta vor sa-si ia vacanta la mare in varf de sezon, cand sunt cele mai mari tarife, si sunt dispusi ca, pe langa tichet, sa plateasca si din buzunar pentru a-si putea achita sejurul dorit, potrivit unui studiu publicat…

- Ambarcatiunile cu motor nu mai pot avea acces la mai putin de 300 de metri de zonele in care inoata turistii, pentru evitarea accidentelor, se arata intr-un ordin al ministrului Turismului, Bogdan Trif, privind noile reglementari din domeniul agrementului nautic.

- In tren o sa calatoriti ca sardelele, iar in microbuz o sa stati in picioare, desi este ilegal. In fata garii din Constanța sunt zeci de autobuze si microbuze private care circula pana la Mangalia. Un bilet costa in jur de 10 lei, dar sa nu va asteptati sa-l si primiti. Desi la plecare sunt multe…