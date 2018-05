Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Bogdan, criminalul de 16 ani din Botoșani, a șocat o țara intreaga! El a injunghiat-o pe Petronela, o tanara de 19 ani, cu 30 de lovituri de cuțit și a abandonat-o intr-o padure. A fost prins la scurt dupa oribila crima, iar oamenii legii s-au șocat cand l-au vazut. Tanarul a fost extrem de […]…

- Noi detalii ies la iveala in cazul crimei din Botosani. Desi autoritatile l-au retinut pe Ionel Bogdan, principalul suspect in cazul uciderii tinerei Petronela, in cursul zilei de ieri noi speculatii au fost facute.

- Jurnalistii de la "Acces Direct" au stat de vorba cu cel mai bun prieten al fotografului acuzat de moartea Petronelei, tanara gasita fara viata intr-o padure din Botosani, dar și cu o tanara care susține ca o cunoaște și pe iubita baiatului acuzat de crima.

- O alta crima a ingrozit Romania. Petronela, o adolescenta din Botoșani a fost ucisa cu 30 de lovituri de cuțit de un baiat de numai 16 ani, din cauza unei crize de gelozie. Mai mult, se pare ca asasinul o iubea pe Petronela in secret și chiar dezvoltase o pasiune pentru aceasta.

- Noi detalii in cazul crimei care a speriat speriat Slatina! Mai exact, infirmierul din Slatina care și-a ucis iubita, o asistenta de la Spitalul Județean Slatina, a lasat un bilet de adio in locuința sa, prin care iși explica gestul. Gheorghe Ghenea a scris ca victima sa, Ramona Cosmescu, avea o relație…