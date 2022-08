Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bun pilot al aviatiei Ucrainei, Anton Listopad, decorat de presedintele Volodimir Zelenski cu Ordinul de Onoare pentru Curaj in urma cu cateva zile, a fost ucis in lupta, transmit Kyiv Independent si Nexta.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat intr-un mesaj pe Twitter ca din cauza invaziei ruse recolta de cereale a Ucrainei ar putea sa scada anul acesta la jumatate din cantitatea obisnuita, potrivit Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca fortele armate ucrainene ”au reusit sa le provoace invadatorilor pierderi logistice semnificative”. ”Este din ce in ce mai dificil pentru armata rusa sa mentina pozitiile pe teritoriul capturat”, sustine Zelenski. El a transmis ca 1.028 de localitati…

- Presedintele rus Vladimir Putin a felicitat luni trupele ruse si separatiste pentru 'eliberarea' intregii regiuni Lugansk (estul Ucrainei), o etapa importanta pentru Moscova in campania sa militara in Ucraina, si a ordonat fortelor sale sa continue ofensiva in estul Ucrainei, relateaza Reuters si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca eliberarea tarii si obtinerea victoriei este ”obiectivul national” la care trebuie lucrat in fiecare zi, nu doar de catre autoritati, ci de fiecare cetatean in parte. Zelenski a anuntat ca a discutat cu alti 11 lideri din tot atatea state pentru…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, marti seara, ca in fiecare zi lupta pentru o decizie pozitiva a Uniunii Europene cu privire la candidatura Ucrainei si pentru furnizarea de arme moderne. El a prezentat "un maraton" de convorbiri telefonice avute in acest scop.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui calatorii in afara capitalei Kiev au fost rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita in orasul Nikolaiev din sudul Ucrainei, informeaza AFP.

- Inconjurat de o parte din cei mai importanti oficiali ucraineni, presedintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj, vineri, in ziua 100 a razboiului, in care se declara convins ca Ucraina va castiga in fata Rusiei, conform Ukrainska Pravda. Zelenski a postat mesajul video pe Facebook, el aparand in…