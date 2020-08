Cel mai bun motor Audi TDI a fost magnificul V8 4.0 TDI ASE de 275 CP montat pe A8 4.0 TDI quattro 2003

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea CET Govora SA anunta oprirea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum la toti consumatorii din Municipiul Ramnicu Valcea, in perioada 01.09.2020, ora 0:00 ÷ 03.09.2020, ora 16:00, pentru realizarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva la reteaua…

- Aveți un pavaj in curte și va tot intrebați daca a fost montat corect? Iata primele indicii care ne arata daca un pavaj a fost montat ca la carte. Primul indiciu care ne arata daca s-a efectuat o lucrare d...

- Gheorghe Popescu, consilierul onorific al primului ministru, a afirmat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca in septembrie vom putea ajunge cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord, potrivit news.ro.Citește și: Starea de urgența revine in Romania! Primul județ in care se va intampla asta…

- Proiectul caii ferate care va lega Aeroportul Otopeni de Gara de Nord este la un pas de finalizare. Gica Popescu a publicat astazi fotografii noi cu stadiul lucrarilor. Pe pagina personala de Facebook, Gica Popescu, consilier al primului ministru al Romaniei pentru organizarea EURO, spune ca din septembrie,…

- Fractura politica produsa de „epoca Trump” in societatea americana este de foarte mari dimeniuni si se transforma deja intr-o vulnerabilitate care ameninta sa provoace rescrierea a numeroase parti ale istoriei si sa oblige la reconsiderarea faptelor, contributiei si importantei unora dintre cele mai…

- Testul pentru coronavirus, pe care l-a facut la internare Maria Vidu, a fost negativ. Dupa mai puțin de patru zile, a fost depistata pozitiv și mutata intr-o unitate COVID, la Spitalul de Neurologie Brașov. „Mi s-a spus ca a luat Covid-19 din spital, din greșeala", a povestit sora pacientei,…

- "M-am simțit rau acum vreo trei saptamani. Am suferit un infarct miocardic acut. L-am dus pe picioare doua zile jumatate. Am fost operat de urgența, apoi angioplastie, mi-a fost desfundat vasul acela și mi s-au montat trei stenturi. M-am simțit foarte bine dupa aceea. Ieri am revenit la spital pentru…

- Primaria Pitești, prin intermediul Administrației Domeniului Public, a montat doua limitatoare de viteza pe Strada Banat, din cartierul cu același nume, in apropierea blocurilor C19 și B4. Scopul amplasarii acestora este reducerea riscului de provocare a accidentelor in zona. Participanții la trafic…