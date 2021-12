Stiri pe aceeasi tema

- Contractele de achizitii de locuinte in Turcia de catre cetateni straini au atins un numar record in luna noiembrie, arata datele oficiale publicate marti, dupa ce deprecierea lirei turcesti a ieftinit casele pentru cei care le-au cumparat cu valuta, transmite Reuters. Institutul de Statistica…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, au depistat unsprezece cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar sau pe jos, conform news.ro. In data de 29.11.2021, la Punctul de…

- Primarul orasului Bolu, din nord-vestul Turciei, a fost criticat marti dupa ce consiliul municipal a votat in favoarea cresterii semnificative a facturilor la apa si a taxelor pentru casatoriile civile doar pentru cetatenii straini.

- Primarul orasului Bolu, din nord-vestul Turciei, a fost criticat marti dupa ce consiliul municipal a votat in favoarea cresterii semnificative a facturilor la apa si a taxelor pentru casatoriile civile doar pentru cetatenii straini.

- Patru cetateni straini, trei afgani si un pakistanez, au fost depistati de politistii de frontiera din Giurgiu dupa ce au calatorit din Turcia pana in Romania ascunsi pe osiile unor semiremorci, a anuntat, duminica, Politia de Frontiera Romana. Cetatenii straini au fost descoperiti in urma…

- In primele sapte luni ale acestui an, peste 238.000 de romani si-au facut vacantele in Turcia, astfel ca romanii se afla pe locul zece in topul turistilor straini care si-au facut vacantele pe teritoriul...

- Romanii se afla in top zece turisti straini care au ajuns in Turcia in 2021. In primele sapte luni din 2021, peste 238.000 de romani si-au facut vacantele in Turcia. In primele sapte luni ale acestui an, peste 238.000 de romani si-au facut vacantele in Turcia, astfel ca romanii se afla pe…

- Alba Iulia e orașul perfect, daca esti un pic mai “lazy”. Ce spun studenții straini despre municipiul nostru 20 de studenți din țari precum Kazakhstan, Polonia, Rusia și Turcia vor studia prin programul Erasmus in semestrul I din acest an academic, la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Joi,…