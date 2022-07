Suntem in mijlocul un val de caldura care ne sufoca de ceva vreme incoace. Trebuie sa știm ca nu doar noi suntem afectați de temperaturile ridicate, ci și plantele care sufera poate mai mult decat noi. In aceasta perioada plantele risca sa moara daca nu sunt ingrijite corespunzator. Afla care este cel mai bun moment al zile pentru a uda plantele, in așa fel incat plantele sa nu sufere.