- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva, Damian Draghici si Cristina Stroe s-au transformat in Adele și au interpretat piesa „Rolling in the Deep”. Cu toate ca alegerea facuta de ruleta nu a fost deloc una ușoara pentru ei, cei doi au reușit sa impresioneze…

- Cea de-a cincea gala a tranforming show-ului Te cunosc de undeva!, de la Antena 1, se anunta a fi una incarcata de emotie nu doar pentru cele 8 cupluri de artisti care performeaza in acest sezon, ci si pentru jurati.

- CRBL și Radu Țibulca au cantat piesa „Daca ploaia s-ar opri” de la Cargo, intr-o maniera asemanatoare originalului. Jurații au fost surprinși sa descopere faptul ca cei doi au studiat in amanunt referința.

- CRBL face echipa cu Radu Țibulca la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19. Cei cinci jurați ai show-ului de la Antena 1 au fost luați prin surprindere de catre concurenți.Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize atat pentru…

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- In ediția a doua, din aceasta seara, 8 aprilie 2023, CRBL și Radu Țibulca s-au transformat in Daler Mehndi - "Tunak Tunak Tun"in cadrul emisiunii Te cunosc de undeva. Jurații s-au distrat de minune alaturi de cei doi concurenți, iar Andreea Balan s-a ridicat in picioare. Iata ce au spus despre momentul…

- In aceasta seara, in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Luciano Pavarotti și Bryan Adams și au interpretat piesa „'O Sole Mio”. Jurații au fost impresionați de momentul celor doi.

- Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, in calitate de jurat permanent in cel de-al 19-lea sezon al transforming show-ului de la Antena 1. Alaturi de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob si Aurelian Temisan, Mihai Petre va juriza prestatiile