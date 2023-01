Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana a reglementat strict citirea acestor exorcisme scrise de Sfantul Vasile. Cu toate acestea, unii preoți și ierarhi incalca regulile și le citesc aproape saptamanal.

- Deții o companie și ești in cautarea unor servicii avantajoase de inchiriere auto? Noi avem soluția pentru tine și iți vom oferi toate informațiile necesare, pentru a te bucura de un parteneriat cat mai benefic pentru afacerea ta.

- Blackjack-ul este unul din cele mai populare jocuri de noroc din lume. Regulile jocului sunt foarte simple și pot fi ințelese cat se poate de rapid chiar și de catre cineva care nu a mai jucat nici un fel de jocuri de carți pana acuma. Scopul jocului este de a obține o suma a carților egala sau cat…

- Un parteneriat incheiat intre Parohia “Buna Vestire” Sarata și societatea de transport in comun Troleibuzul le ofera calatorilor, care folosesc autobuzele celei din urma, posibilitatea de a-și petrece timpul citind in mijloacele de transport, in perioada sarbatorilor. Parteneriatul vizeaza perioada…

- Gazeta Sporturilor și Editura BookStory aduc la chioșurile de ziare doua carți incantatoare despre doua nobile personalitați care au marcat istoria: Elena Cuza și Anna Brancoveanu de Noailles. Miercuri, 16 noiembrie se lanseaza la chioșcurile de ziare cartea Doamna Elena Cuza, o poveste de viața inedita…

- Biblioteca Județeana Argeș „Dinicu Golescu” a ajuns neincapatoare. Deși e o cladire impunatoare, deși fostul director Silvestru Voinescu o gandise ca pe un proiect care sa raspunda necesitaților și peste 100 de ani, cum declara intr-un interviu pe cand se batuse primul țaruș al noului sediu. Dar la…

- Denisa Filcea a devenit de puțin timp mama, iar intreg timpul sau il dedica atenției pentru Eva Maria. De la vacanțe, la timp petrecut impreuna acasa, cele doua sunt mereu impreuna. Mai mult, soția lui Flick nu uita sa impartașeasca cu fanii activitațile pe care le fac impreuna, astfel ca de aceasta…

- Citesc uneori comentariile de pe rețelele de socializare, unde se spune ca Dodon ar trebui sa mearga la pușcarie. Hoțul și așa mai departe. Baieți, ce a furat Dodon? Concret. Nu am fost implicat in furtul miliardului, nu am fost implicat in furtul aeroportului, nu am fost implicat in privatizari. Nu…