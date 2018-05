Cel mai bun curs din ianuarie. Euro scade spre 4,63 lei

Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat un curs de 4,6348 lei pentru un euro, in scadere cu 0,11% fața de ședința precedenta. Este a doua cea mai ridicata valoare pentru leu in raport cu euro din acest an, BNR anunțand un curs similar in 8 ianuarie. Un curs mai bun in2018 a fost inregistrat in 4 ianuarie, cand un euro a fost cotat la 4, 6304 lei.

Știre in curs de actualizare.