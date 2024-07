Cel mai bun apel al datoriei: Cele mai bune arme pentru a domina

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa: https://pixabay.com/ro/photos/portofel-bani-lichizi-buzunar-1013789/ Bonusurile fara depunere la casinouri au devenit o componenta esențiala a industriei jocurilor de noroc online. Acestea reprezinta o modalitate atractiva pentru cazinouri de a atrage noi jucatori, oferindu-le o oportunitate…

- In aceasta perioada de mercato, formația pregatita de Mircea Rednic și-a asigurat deja semnaturile a trei jucatori: Benjamin Van Durmen (FCU Craiova), Cornel Rapa (liber) și Andrei Dumiter (FC Voluntari). Cu toate acestea, „textiliștii” nu ii pot inregistra din cauza litigiilor aflate pe rol la FIFA.…

- Avionul in care se aflau jucatorii echipei Cadiz, retrogradata in a doua divizie spaniola, a efectuat o aterizare de urgenta la Sevilla, dupa o defectiune mecanica. Delegatia clubului Cadiz trebuia sa ajunga in El Salvador, la inaugurarea unui stadion in onoarea lui Jorge Alberto Gonzalez Barillas,…

- Odata cu instalarea lui Neil Lennon ca antrenor la Rapid, Dan Șucu a adresat o scrisoare suporterilor vișinii. In ea, cateva detalii interesante. Dan Șucu pare ca a vrut sa insiste pe disciplina in Grant, el facand referire la „jucatorii care sa-și manifeste rapidismul la 3 noaptea din discoteca sau…

- Florinel Coman a dat dedicații pe banda rulanta la petrecerea de titlu a FCSB-ului. Jucatorii roș-albaștri au petrecut pana in zori la un club de fițe din București, dupa ce au defilat cu trofeul prin București. FCSB a primit trofeul de campioana pe Arena Naționala, dupa duelul cu CFR Cluj. Stadionul…

- Incident la Bochum, la finele partidei caștigate cu Hoffenheim (3-2), grație careia echipa locala a trecut peste Mainz și a scapat de locul 16 de baraj pentru evitarea retrogradarii ️ Jucatorii și-a au aprins țigari in vestiar și au declanșat astfel alarma, pompierii evacuand cladirea de la stadion…

- Antrenorul interimar al CFR-ului, Francisc Dican, susține ca nu exista o bagheta magica pentru resuscitarea echipei: „Doar munca”. CFR Cluj a fost surclasata vineri seara, la Ovidiu, de Farul: 5-1. Ardelenii au bifat astfel a treia infrangere in cele 5 etape scurse din play-off și au un golaveraj negativ:…

- Craiova va avea parte, in jumatatea a doua a anului, de un eveniment special! Partida Romania – China, din in Grupa Mondiala II a Cupei Davis se va desfașura la Polivalenta din Banie, in luna septembrie a acestui an. Anunțul a fost facut de Federația Romana de Tenis. Romania a fost cap de serie numarul…