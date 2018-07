Cel mai bun antivirus: care sunt top 3 solutii software de securitate ce te vor tine departe de hackeri si la ce preturi le gasesti

Stiri pe aceeasi tema

- S-a scurs aproape un an de cand Primaria Capitalei a decis sa acorde mii de vouchere pentru biciclete, timp in care conditiile de trafic nu s-au imbunatatit, dimpotriva. Pista Buzesti este "plina de capcane" periculoase, iar primaria se pregateste sa marcheze piste noi, insa la preturi uriase, greu…

- FBI a initiat o ancheta dupa ce hackeri cu legaturi cu autoritatile guvernamentale chineze au furat date de securitate secrete, inclusiv planuri privind o racheta supersonica, de la un contractant al Fortelor navale al SUA, relateaza presa americana, potrivit site-ului postului BBC.

- Chiar daca functia USB Restricted Mode nu a fost activata in versiunea finala de iOS 11.4, Apple inca nu a renuntat la aceasta, ba chiar incearca sa o imbunatateasca, pentru a elimina posibilitatea de hacking prin intermediul mufei Lightning. Acum ca iOS 11.4.1 in varianta beta este disponibil, iar…

- Pretul combustibililor s-a majorat cu aproximativ 20 de bani pe litru in ultimele doua saptamani, conform analizei Profit.ro, ca urmare in principal a evolutiei internationale a pretului petrolului Brent, care se situeaza in prezent la un nivel de peste 80 dolari/baril. Iar scumpirile vor continua,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Țarile occidentale discuta posibilitatea de a eluda veto-ul rusesc in Consiliul de Securitate al ONU in problema utilizarii armelor chimice in Siria. In acest sens a fost redactat un proiect de rezoluție ce va fi propus spre aprobarea Adunarii Generale a ONU, scrie The Guradian, cu referire la surse…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, au subliniat sambata, in cursul unei discutii telefonice, "necesitatea unei solutii politice in Siria" vazand in aceasta "singura modalitate de a asigura poporului sirian conditiile suveranitati sale durabile",…

- Conturile online care dau utilizatorului drept de administrare si posibilitatea alegerii setarilor, asa-zisele conturi privilegiate, reprezinta cele mai mari vulnerabilitati de securitate cu care se confrunta astazi o organizatie. "Atacurile sunt bine planuite, sofisticate si tintesc cele…