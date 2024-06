Stiri pe aceeasi tema

- Piața principalelor radiouri din Romania a inregistrat o creștere importanta a cifrei de afaceri in anul 2023. Majorarea a fost generata de interesul crescut al investitorilor in publicitate pentru acest suport de promovare. In același timp, nici radiourile n-au stat cu mainile in san, caștigand audiența…

- Fabrica de baterii a TESLA Energy Storage, parte a grupului cehesc TESLA, care ar fi trebuit sa fie construita la Braila, se afla in continuare in stadiul de proiect, deși construcția trebuia sa inceapa in urma cu un an. Investiția de 450 de milioane de lei (92 de milioane de euro), susținuta printr-un…

- Compania Google a fost amendata cu 482 de milioane de lire turcești, echivalentul a aproximativ 15 milioane de dolari, de catre Autoritatea pentru Concurența din Turcia, din cauza practicilor comerciale neloiale in domeniul cautarilor de hoteluri. Decizia de sancționare a fost luata de autoritatea turca…

- Subsidirara ceha a grupului elvețian Alpiq, care a beneficiat de energie electrica ieftina de la Hidroelectrica prin contracte controversate, a obținut o victorie definitiva in instanța impotriva ANAF, care ii solicita plata a aproape 800 de milioane de lei sub forma de TVA și impozit pe profit suplimentare.…

- First Bank a inregistrat, din activitatea operaționala, o balanța in creștere, de 219,665 milioane lei, la sfarșitul exercițiului financiar 2022, fața de 208,299 milioane lei, la 1 ianuarie 2022, arata Raportul de Transparența al bancii. Activele bancii totalizau 7,733 miliarde lei. Ieșirile de capital…

- Toma Sandu, un apropiat al familiei Badalau, s-a prezentat miercuri in fața procurorilor DNA pentru a fi informat cu privire la calitatea sa de inculpat intr-un mega dosar de corupție, alaturi de alte persoane influente. Acest dosar vizeaza acuzații de corupție legate de activitați in care omul de afaceri…

- In acest an, sunt așteptați mai puțini turiști pe litoral in minivacanța de 1 Mai si Paste, fața de anul trecut, motivul fiind faptul ca nu se mai organizeaza un festival care in 2023 a atras mulți tineri. In topul preferințelor, Mamaia a cazut pe locul doi dupa Baile Felix. Daca anul trecut tinerii…

- Electrica a caștigat definitiv procesul cu instituția de control, inițiat acum șapte ani dupa ce Curtea de Conturi a acuzat compania ca ar fi cumparat echipamente care nu se regasesc in patrimoniu. Schoenherr Romania a asistat cu succes Societatea Energetica Electrica (Electrica) in caștigarea unui…