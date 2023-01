Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat marti intr-un interviu pentru televiziunea nationala ca partenerii occidentali lucreaza pentru aprovizionarea cu armament a tarii sale si deja au fost incheiate pentru 2023 numeroase contracte pentru furnizarea de arme si

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat marti intr-un interviu pentru televiziunea nationala ca deja au fost incheiate pentru 2023 numeroase contracte pentru furnizarea de arme si munitii, nominalizand intre tarile care au primit astfel de comenzi si Romania, conform News.ro.…

- Air India se pregatește sa lanseze o comanda istorica pentru 500 de aeronave Airbus și Boeing, avand planuri sa se reinventeze sub proprietatea conglomeratului Tata Group, informeaza Reuters care citeaza surse din industrie.

- Airbus pregateste terenul pentru noi amanari ale termenelor de livrare a unor aeronave destinate curselor pe distante medii in 2023, chiar daca face eforturi pentru a indeplini obiectivele de livrare pentru 2022, in contextul problemelor lantului de aprovizionare si de munca, au spus trei surse din…

- Privind cu doar cațiva ani in urma, subiectul avioanelor comerciale electrice era inca o gluma. Dar compania australiana regionala Northern Territory Air Service (NTAS) a comandat 20 de avioane electrice de la producatorul Eviation și nu este nici pe departe singurul client.

- Volkswagen ID Buzz este, cu siguranța, cel mai important model nou al marcii de la Wolfsburg din 2022. Succesorul electric al celebrei familii de modele Volkswagen Bus se dovedește a fi destul de popular in randul clienților. Asta pentru ca noul monovolum electric a primit nu mai puțin de 20.000 de…

- Spre deosebite de baieti, fetele de la Politehnica au un sezon de vis. Si al 5-lea meci din acest sezon a insemnat o victorie, chiar cea mai clara de pana acum, 18-0 cu Universitatea Galati. Au fost 9 goluri in prima parte si tot 9 si dupa pauza, iar Poli are 15 puncte din 15 ... The post Fetele de…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 12 noi contracte, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Valoarea totala a acestora este de 152.488.677,30 de lei și sunt investiții ce privesc dezvoltarea rețelelor de apa și canalizare, precum…