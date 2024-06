Cel mai braconat peşte din Dunăre. Un kilogram din icrele sale costă chiar și 13.000 de euro Romania, pe primul loc in topul statelor riverane Dunarii unde se braconeaza cei mai mulți sturioni. Mai bine de 20 de procente din peștele pescuit ilegal din Dunare este sturion. Explicatia „fascinației” pentru sturioni este simpla: kilogramul de icre negre se vinde cu cel puțin 500 de euro, dar poate ajunge și la 13.000 de […] The post Cel mai braconat peste din Dunare. Un kilogram din icrele sale costa chiar și 13.000 de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

