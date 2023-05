Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean și patronul clubului de fotbal Șahtior Donețk, urmeaza sa cumpere o centrala fotovoltaica de la Claudiu Sugar, unul dintre clujenii care fac afaceri in domeniul energiei. Centrala se afla in localitatea Glodeni, jud Mureș, și are o capacitate de aproape 50 MW. Cei doi mai realizeaza o investiție in acest domeniu in județul Iași alaturi de un fost senator judecat pentru abuz in serviciu și, ulterior, achitat. O parte din banii de pe urma acestei vanzari vor merge spre mall-ul pe care omul de afaceri clujean il dezvolta in cartierul Buna Ziua. Sugar este unul…