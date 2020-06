Cel mai bogat stat din lume s-a transformat total in ultimii doi ani. A finalizat trei stadioane din opt incepute și a inaugurat prima linie de metrou din țara Oficialii din Qatar au anuntat ca a fost finalizata constructia celui de-al treilea stadion unde se vor disputa meciuri la Cupa Mondiala de fotbal din 2022, scrie AFP. Alte cinci stadioane sunt in constructie in emirat. Anunţul vine în condiţiile în care această ţară este supusă embargoului terestru, maritim şi aerian din partea Arabiei Saudite, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite şi Egiptului,…