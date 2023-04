Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a urcat pe scena ce va gazdui Eurovision Song Contest 2023, in Liverpool. Insoțit de Camilla, regina consoarta, regele neincoronat al Regatului Unit a vizitat arena ce va gazdui cea de-a 67-a ediție a celui mai important concurs de televiziune european. Eveniment care va avea…

- Schimbare de registru pentru Codin Maticiuc, pe care in ultima vreme il vedeti in rolul simpaticului Iulica din „Clanul”, partenerul de nelegiuiri al lui Pelicanul. Dupa ce a terminat filmarile pentru serialul de la Pro Tv, actorul a fugit in Los Angeles sa-i dea viata lui Ilie din „Miami Bici2”, alt…

- Codin Maticiuc, in varsta de 42 de ani, a renunțat la statutul de „crai de Dorobanți”, acum se dedica familiei sale și filmelor. Intr-un interviu pentru ego.ro , acesta a vorbit despre situația lui financiara, a spus ce face cu banii pe care ii caștiga. Codin Maticiuc are o relație de mai mulți ani…

- Sezonul 11 „Chefi la cuțite” va avea premiera maraton luni, marți, miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20:30, la Antena 1. Mult așteptatele competiții intre jurați pentru amuletele cu avantaje extrem de ravnite vin de data aceasta intr-o formula noua, care condimenteaza emisiunea. Astfel, cei 3 chefi,…

- In urma cu cateva saptamani, Gina Pistol anunța ca se retrage din televiziune, apoi au aparut zvonuri potrivit carora prezentatoarea s-ar muta la PRO TV. Iubita lui Smiley a vorbit despre acest subiect și a dezvaluit ce planuri are.Dupa o colaborare de 7 ani cu Antena 1, Gina Pistol a decis sa puna…

- Gina Pistol a anunțat recent ca se retrage din televiziune, insa nu a ramas fara ocupație. Iubita lui Smiley are o sursa sigura de venit, dar are și timp sa se bucure de momentele pe care și le dorea atat de mult alaturi de fiica sa. In timp ce Smiley este mai tot timpul plecat la studio sau la concerte,…

- Timp de aproape șapte ani de zile, celebra Gina Pistol a facut parte din proiectele Antena 1, cele mai importante fiind „Chefi la Cuțite” și „Asia Express”, dar odata cu apariția in viața ei și a partenerului ei de viața, Smiley, a micuței Josephine, lucrurile aveau sa se schimbe, atat pe plan personal,…

- Gina Pistol și Smiley formeaza un cuplu de șapte ani de zile, cei doi avand o fetița superba pe nume Josephine, in varsta de 2 anișori. Deși cei doi parteneri se iubesc precum doi adolescenți, vedeta de la Antena 1 considera ca nu ar putea participa impreuna la o emisiune de tipul America Express. Care…