Cel mai bogat om din lume și-a luat casă de 165 mil. dolari, sumă record plătită vreodată pentru o locuință Cel mai bogat om din lume și-a luat casa de 165 mil. dolari, suma record platita vreodata pentru o locuința Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a stabilit un pret record pentru o proprietate in Los Angeles, odata cu achizitia uneia in Beverly Hills, in valoare de 165 de milioane de dolari, a anuntat The Wall Street Journal. Achiziţia, care a fost făcută de la mogulul media David Geffen, este cea mai scumpă plătită de o familie în zona Los Angeles, potrivit News.ro. Proprietatea de 3,6 hectare i-a aparţinut lui Jack Warner, fostul preşedinte al Warnes Bros… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

