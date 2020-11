Cel mai bogat om din lume a vandut intr-o singura saptamana actiuni de trei miliarde de dolari Miliardarul Jeff Bezos a vandut in aceasta saptamana actiuni Amazon in valoare de peste 3 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, obtinute de Openinsider, transmite Reuters.



Bezos a accelerat vanzarile de actiuni Amazon in ultimul an. In luna august, Bezos a scos la vanzare actiuni Amazon de peste 3,1 miliarde de dolari, dupa o alta vanzare, de peste 4,1 miliarde de dolari, efectuata in februarie.



Vanzarile din aceasta saptamana aduc totalul sumei obtinute de Bezos din aceste tranzactii la peste 10,2 miliarde de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

