Cel mai bizar simptom al unui bolnav de COVID-19. Medicii și asistentele au crezut că pacientul are vise erotice Cel mai neobișnuit efect al infecției cu coronavirus raportat pana in prezent: un pacient a trecut printr-o erecție de minim patru ore, potrivit Forbes.com . Nu este deloc placut sau interesant sa ai o erecție atat de lunga. Este vorba de o afecțiune numita priapism, care este definita ca o „intarire prelungita a organului sexual”. In mod normal, sangele din vasele sanguine ale penisului continua sa paraseasca organul sexual pentru a menține fluxul de oxigen. Prin urmare, priapismul ischemic este o situație de urgența medicala, deoarece penisul nu poate fi oxigenat in mod normal, ceea ce duce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima punga cu plasma donata de un pacient vindecat de coronavirus va fi administrata unui bolnav internat la Matei Bals. Dintre cele 18 aparate donate de o firma privata centrelor de transfuzii, doar cel din Bucuresti a recoltat plasma vindecatoare, de la sapte romani care au invins boala. Tratamentul…

- O serie de medici pediatri europeni au remarcat in ultima perioada aparitia unor cazuri de boala Kawasaki, ce par a fi declansate de virusul SARS-CoV-2. Daca pana acum experții susțineau ca noul coronavirus nu afecteaza copiii, noile informații ii contrazic. Medicul pediatru Mihai Craiu avertizeaza…

- Statisticile din ultima perioada arata ca mulți romani nu mai apeleaza la medici de frica COVID-19. Pacienții refuza sa mai mearga in spitale, sa iși trateze alte afecțiuni, preferand sa stea acasa, de teama infectarii cu noul tip coronavirus. De asemenea, cei care vor sa se trateze de multe ori nu…

- Domnule Andrei Nastase, cat de grava este situația in Republicii Moldova in acest context deosebit de complicat, mai ales ca, așa cum se poate foarte ușor constata, indicatorii impactului crizei sanitare prezentați de guvernul de la Chișinau sunt ingrijoratori. Situația este foarte grava,…

- „Traim cu speranța ca la sfarșitul zilei ajungem sanatoși acasa, dar și cu o frica teribila ca ducem virusul celor dragi. Nu ne mai gandim daca il vom lua, ci cand“, spune resemnat un medic din Sibiu. „Sunt un fel de paria in familia mea. Ma scufund in mlaștina in fiecare zi”, marturisește un coleg…