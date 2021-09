Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 19 Septembrie 2021, la ora 10:03:26 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 91km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 95km S de Bacau, 97km NE de Ploiesti, 122km V de…

- In ziua de 10 Septembrie 2021 la ora 20:31:09 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA un cutremur mediu cu magnitudinea M (EWS) 4.3, la adancimea de 169km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53km E de Brasov, 79km N de Ploiesti, 114km SV de Bacau, 134km…

- Cutremur in Vrancea In ziua de 24 August 2021 la ora 12:04:28 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 94km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 83km E de Brasov, 93km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau,…

- In ziua de 14 August 2021 la ora 21:30:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 74km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km E de Brasov, 94km S de Bacau, 98km NE de Ploiesti, 121km V de Galati,…

- Meteorologii au emis avertizari Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vant si grindina, in Capitala si in 9 judete din Muntenia, Moldova si din zona montana, pana vineri seara, in timp ce in alte 10 judete, din Dobrogea, jumatatea estica a Munteniei si cea sudica a Moldovei, precum si…

- In ziua de 24 Iulie 2021 la ora 23:36:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 2km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km S de Timisoara, 75km S de Arad, 96km NE de Zemun, 96km NE de Belgrade, 110km E de Novi…

- In ziua de 09 Iulie 2021 la ora 16:38:32 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 129km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 65km NE de Ploiesti, 118km N de Bucuresti, 127km V de Braila,…