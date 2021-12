Cel mai bine plătit job al săptămânii a fost în domeniul IT. Cel mai bun oraş pentru angajări a fost Bucureştiul Astfel, o companie cu sediul in Bucuresti recruteaza un Backend developer pentru un salariu de 4.000 de euro pe luna. Cel mai interesant job al saptamanii: people & culture generalist in departamentul de HR al unui lant de retail home & deco. Domeniile cu cele mai mari salarii: product manager in IT pentru o companie din Bucuresti, partener logistic pentru o firma din Cluj-Napoca si manager pentru relatia cu clientii la o companie care permite ca acest job sa fie facut remote. Salariile in toate aceste trei cazuri sunt de 2.000 de euro pe luna. Domeniile cu cele mai multe angajari au fost vanzarile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

