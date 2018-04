Cel mai bătrân păianjen din lume a murit în Australia înţepat de o viespe Cel mai batran paianjen din lume a murit in Australia, la venerabila varsta de 43 de ani, in urma intepaturii unei viespi, au anuntat cercetatorii, informeaza luni AFP.



Apartinand speciei gaius villosus, din subordinul mygalomorphae, acest paianjen femela a batut recordul precedent de varsta detinut de o tarantula americana de 28 de ani, potrivit unui studiu publicat de Pacific Conservation Biology Journal.



Cu toate acestea, paianjenul nu a murit din cauza varstei inaintate, ci in urma intepaturii unei viespi, au precizat cercetatorii pentru AFP.



Botezata ''Numarul…

Sursa articol: agerpres.ro

