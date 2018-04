Stiri pe aceeasi tema

- RAJA S.A. a comunicat in data de 19.03.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctele termice nr. 17, 18, 40, 41. In consecinta, in lipsa apei reci, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in perimetrul: str. Mircea cel Batran, W. Maracineanu,…

- Regia Autonoma de Transport in Comun anunta publicul calator ca, in azi, 12 martie 2018, din cauza lucrarilor executate de S.C. RAJA S.A. pentru remedierea unei avarii la intersectia str. Mircea cel Batran cu str. Nicolae Iorga, va devia traseele liniilor: 2 43, 43M si 43C, pe str. Mircea cel Batran…

- Persoana fara adapost, condusa de polițiști la un centru de cazareLa data de 28 februarie a.c., ora 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au fost sesizați despre faptul ca o persoana fara adapost se afla in fața unei pensiuni din localitate. Polițiștii s-au deplasat la fața…

- Persoana fara adapost, condusa de polițiști la un centru de cazare La data de 28 februarie a.c., ora 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au fost sesizați despre faptul ca o persoana fara adapost se afla in fața unei pensiuni din localitate. Polițiștii s-au deplasat la…

- Primul accident s-a produs la intersectia a doua artere centrale din Turnu Severin. Victima, o femeie de 66 de ani, a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital. Politistii nici nu terminasera cercetarile ca la doar 300 de metri distanta, pe cele doua sensuri ale bulevardului s-au…

- Un incendiu puternic a cuprins o casa din comuna suceveana Vatra Moldovitei. Pompierii au reusit sa stinga flacarile dupa mai multe ore, stabilind ca focul a pornit de la instalatia electrica improvizata. Din nefericire, in interiorul casei, pompierii au gasit trupul carbonizat al proprietarului, un…

- Mai mulți locuitori din zona ultracentrala a Timișoarei au trecut prin momente de groaza, dupa ce un apartament de pe strada Republicii a fost cuprins de flacari. Vecinii au simțit mirosul puternic de fum și au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit doua echipaje de la Pompieri, dar și unul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au reținut doi barbați, de 18, respectiv 42 de ani, banuiți de complicitate la inșelaciune. Aceștia sunt banuiți ca, in noapte de 3 spre 4 februarie s-ar fi deplasat la locuința unui barbat de 80 de ani, din Curtea de Argeș, pe care l-ar fi…