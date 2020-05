Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a devenit cel mai batran barbat din lume dupa ce britanicul Bob Weighton, care deținea acest titlu, a murit joi, la varsta de 112 ani. Dumitru Comanescu are 111 ani și șase luni și traiește in București.

Britanicul Bob Weighton a fost pana ieri cel mai batran om din lume. El a murit in somn, in noaptea de 28 mai 2020. Avea 112 ani, era bolnav de cancer si locuia in Alton, un mic oras din Hampshire.

- Moment deosebit pentru un strabunic din Capitala, ajuns la venerabila varsta de 111 ani și șapte luni! Dumitru Comanescu – declarat deja, inca de vara trecuta, cel mai varstnic cetațean roman al municipiului București – a devenit, recent, cel mai varstnic barbat din lume. Titlu care, din cate a marturisit,…

- Un roman este cel mai batran barbat din lume. Dumitru Comanescu va implini 112 ani, pe 8 noiembrie. A parasit satul in care s-a nascut și a ajuns un student exemplar, in București. N-a avut incotro, caci viața era grea. Urechile lui au ascultat cum, la Marea Unire, romanii au cantat imnul!

Britanicul Bob Weighton, din Alton, Hampshire, cel mai batran barbat din lume a murit in varsta de 112 ani. Membrii familiei au confirmat ca acesta a murit din cauza cancerului, potrivit Metro. Fost profesor, Bob Weighton a trecut prin Razboaiele Mondiale, gripa spaniola, ascensiunea și caderea Uniunii…

- Primul din lume, Institutul de Gerontologie și Geriatrie, a fost fondat prin Hotarare a Consiliului de Miniștri și a devenit Institut Național in 1974, iar in anul 1992, i s-a atribuit numele de „Ana Aslan”. Institutul a fost condus de academicianul roman Ana Aslan intre anii 1958-1988, cand aceasta…

- La mai puțin de o saptamâna de când Maria Ana Morariu, alintata Tanti Mitzi, devenea cea mai batrâna femeie din țara, vârstnica care urma sa împlineasca 108 ani în data de 21 iunie a trecut la cele veșnice. Ea avea 107 ani și 10 luni și nu a fost niciodata casatorita!…

