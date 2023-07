Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat despre care se crede ca este cel mai batran om din lume a murit in Brazilia cu o saptamana inainte de a implini 128 de ani, anunța presa locala preluata de The Mirror. Totuși, varsta declarata ridica semne de intrebare deoarece documentele vechi conțin frecvent erori.Jose Paulino Gomes…

- Jose Paulino Gome, cunoscut drept și cel mai batran om din lume s-a stins la varsta de 127 de ani. Barbatul, originar din Brazilia mai avea doar o saptamana pana la ziua sa de naștere, cand trebuia sa implineasca 128 de ani. Veste morții sale a fost data de presa locala. Barbatul care a trait […] The…

- Dan Matei Agathon, fost ministru al Turismului in Guvernul Nastase și fost parlamentar de Bacau, a murit, la varsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). Membru fondator al FSN, Dan Matei Agathon a ajuns…

- Poeta și romanciera Ligia Seman a murit sambata dimineața. Anunțul a fost facut de fiica acesteia, Rebeca Seman.„Cu multa durere in suflet, anunt ca mama mea, Ligia Seman, a plecat la Domnul in aceasta dimineata. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO | Masacru provocat de Statul Islamic: Au ars de vii…

- Tragedie la CFR Cluj! Augustin Chira, fostul jucator al lui CFR, a murit la varsta de doar 35 de ani. El fusese diagnosticat in urma cu mai bine de un an cu o boala crunta, cancer la stomac.Anunțul a fost facut de CFR Cluj, club pentru care a jucat la juniori și tineret. Augustin Chira a fost lider…

- Stephan Pelger a murit la varsta de 44 de ani. Vestea cutremuratoare a morții celebrului designer cutremura lumea modei și a showbizului romanesc. Stephan Pelger a marturisit in luna ianuarie ca sufera de insomnie cronica și a fost nevoit sa ia 40 de medicamente pe zi.

- Silvia Pintea este recunoscuta pentru contribuția sa in cadrul Studioului Regional TVR Cluj și a postului de radio Radio Cluj.Silvia Pintea, o jurnalista cu o cariera impresionanta, a trecut in neființa, numele ei fiind de referința in domeniul jurnalismului și era foarte respectata de catre colegii…

- Tragedie in aceasta dupa-amiaza, intr-o localitate din Caraș-Severin. Un barbat in varsta de 70 de ani a murit in urma unui incendiu care a cuprins casa in care locuia. Dupa apelul la 112, la fața locului, in satul Matnicu Mare, s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj…