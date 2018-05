David Goodall, cel mai batran om de stiinta din Australia, in varsta de 104 ani, sosit in Elvetia pentru a apela la sinucidere asistata, s-a stins din viata joi la ora locala 12:30 (10:30 GMT) la Basel (nord), a anuntat Fundatia Exit International, citata de AFP.



''Astazi (10 mai), la orele 12:30, profesorul David Goodall, in varsta de 104 ani, s-a stins in liniste la Basel, in Elvetia, cu ajutorul unei injectii de Nembutal'' (barbiturice), a scris pe Twitter medicul Philip Nitschke, fondator al Fundatiei Exit International, care l-a sprijinit pe Goodall in demersul sau.



